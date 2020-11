V FJK so ob 6910 testiranjih potrdili 696 okužb z novim koronavirusom, pri čemer gre pri 55 primerih za okužbe, ki so jih potrdili v zasebnih laboratorijih med 5. in 23. novembrom. Delež pozitivnih brisov je bil 10,07-odstoten. Umrlo je 16 covidnih bolnikov. Od začetka pandemije je bilo v FJK 26.285 okuženih, med temi 6470 v Trstu, 11.302 v Vidmu, 4998 v Pordenonu in 3185 v Gorici. Prišteti je tre ...