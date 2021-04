Poročilo Policijske uprave Celje: četrtek, 1. 4. 2021 (množični medgeneracijski pretep, kuril travo Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 360 klicev občanov. 94 klicev je bilo interventnih, dva nujna. Cestni promet Včeraj so obravnavali enajst prometnih nesreč z materialno škodo in štiri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami. Štirim voznikom, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo, so zasegli vozila. Na avtocesti od Šentruperta proti ...

Sorodno









Oglasi