Delati moremo, a varstva ne dobimo: “Rekli so, da gre za popolni lockdown, podjetja pa pustili odprt Lokalec.si Z današnjim dnem se je veliko staršev znašlo v nelagodni situaciji, saj ne spadajo med zaposlene v kritični infrastrukturi: zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Odlok določa, da se zaposlitev starša ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, kar pomeni, da morajo starši vrtcu (ali osnovni šoli ...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Gospodarska zbornica Slovenije

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Boštjan Poklukar

Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Luka Dončić