Sporočilo varuhom predšolskih otrok na domu Vlada RS Varuhe predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register pri ministrstvu, obveščamo, da ukrep, ki ga določa Odlok Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih za področje vzgoje in izobraževanja, ki bo veljal od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021, zanje ne velja.

