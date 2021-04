Porazdelitev cepiva: Janša, Kurz in Babiš proti solidarnostnemu mehanizmu 24ur.com Kako razdeliti 10 milijonov dodatnih odmerkov Pfizerjevega cepiva? Portugalsko predsedstvo je predlagalo načrt, ki bi tri milijone odmerkov od desetih porazdelil med pet najbolj prizadetih držav. Temu so nasprotovale Slovenija, Češka in Avstrija. A doživele politični poraz v Bruslju. Ostale države članice so se namreč strinjale z načrtom, Ljubljana, Dunaj in Praga pa tako v solidarnostnem mehaniz...

Sorodno





























Oglasi