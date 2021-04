V prihodnjem tednu cepivo za vse starostne skupine nad 60 let SiOL.net V prihodnjem tednu bosta predvidoma v Slovenijo prišli dve pošiljki cepiv proti covidu-19, skupaj skoraj 53 tisoč odmerkov, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Tako bodo v prihodnjem tednu cepili vse starostne skupine, starejše od 60 let.

