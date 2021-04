Slovenija ne bo solidarna pri razdelitvi 10 milijonov odmerkov Pfizerjevega cepiva Primorske novice Državam članicam EU se v četrtek ni uspelo dogovoriti o porazdelitvi cepiva proti covidu-19. Namesto da bi našli enotno rešitev, so Avstrija, Slovenija in Češka zahtevale svoje delež pro rata od desetih milijonov odmerkov cepiva Pfizer in ne nameravajo dela odstopiti državam, ki so v stiski in imajo težave s počasnim cepljenjem.

