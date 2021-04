V prihodnjem tednu bosta predvidoma v Slovenijo prišli dve pošiljki cepiv proti covidu-19, skupaj skoraj 53.000 odmerkov, so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Tako bodo v prihodnjem tednu cepili vse starostne skupine, starejše od 60 let. V prihodnjem tednu bo NIJZ tako izdal cepiva Pfizerja in BioNTecha ter Moderne za druge odmerke starejših od 70 let in posebej r ...