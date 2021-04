Včeraj je bilo opravljenih 1879 PCR testiranj in 3511 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 273 novih okužb. 14 in 7-dnevna incidenca še naprej ostajata visoki. 14-dnevna incidenca na nivoju države znaša 633,8, najvišja je v Goriški in Savinjski regiji. 7-dnevna incidenca na nivoju države znaša 314,4. V bolnišnicah se danes zdravi 573 pacientov, kar je 16 več kot včeraj. ...