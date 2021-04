Število okužb pada, bolnišnice pa se polnijo. V Celju rekordnih 92 okužb. Vlada danes o epidemiološk Celje.info Včeraj je bilo opraljenih skupaj 34.173 testov (PCR + HAT) na virus SARS-CoV-2. Izvidi PCR testov so potrdili skupno 1.189 okužb, prejšnji teden jih je bilo 1.571. Število aktivno okuženih prebivalcev Slovenije je 13.301 (včeraj 13.395) aktivno okuženih. Opravljenih je bilo 29.361 hitrih antigenskih testov (HAGT) in 4.812 molekularnih PCR testov, ki so potrdili 1.189 okužb z deležem pozitivnih izv ...

