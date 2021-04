Resni stranski učinki po cepljenju redki: z AstroZeneco pri nas zabeleženih deset 24ur.com Po podatkih Evropske agencije za zdravila so do 4. aprila zaznali 169 možganskih krvnih strdkov in 53 primerov drugih trombotičnih zapletov po cepljenju s cepivom Astrazenece. V Evropi, vključno z Združenim kraljestvom, je bilo s tem cepivom cepljenih okoli 34 milijonov ljudi.

