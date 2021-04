Panika na na Hrvaškem: Toliko okužb so nazadnje zabeležili pred štirimi meseci zurnal24.si Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili 3217 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 36 bolnikov s covidom-19, je objavil nacionalni štab civilne zaščite. Današnje število novih primerov je najvišje od 18. decembra lani, ko so jih potrdili 3272. Zdravstvene oblasti so predlagale nadaljevanje cepljenja s cepivom AstraZenece brez omejitev.

