Na Danskem ne bodo več uporabljali cepiva AstraZenece za cepljenje proti covidu-19. Direktor danskega urada za zdravje je danes sporočil, da so se mu dokončno odrekli. Uporabo omenjenega cepiva so preventivno zamrznili 11. marca in od takrat ga niso več uporabili. Kampanjo cepljenja bodo nadaljevali z drugimi cepivi. Danska je prva država v Evropski uniji, ki je sprejela to odločitev, potem ko je p ...