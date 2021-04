Bo potreben še tretji odmerek cepiva? 5.800 cepljenih ponovno okuženih. SiOL.net Okoli 30 odstotkov Američanov, ki so se z novim koronavirusom okužili, čeprav so bili cepljeni, ni imelo nobenih simptomov, 396 so jih morali hospitalizirati, 74 pa jih je zaradi bolezni covid-19 umrlo.

