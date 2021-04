Ustavno sodišče naj bi neuradno začasno zadržalo prepoved javnih shodov 24ur.com Ustavni sodniki so po naših neuradnih informacijah odločili, da se začasno zadrži izvajanje vladnega odloka, ki prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vlada naj prepoved uredi na novo, pri tem pa upošteva dejstvo, da je pravica do zborovanja ena od temeljnih človekovih pravic, je jasno ustavno sodišče. Vlada odločitve še ni komentirala, bo pa še danes objavljena v Uradnem listu.

