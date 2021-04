Vlada posodobila strategijo: prednostna skupina za cepljenje tudi maturantje 24ur.com Vlada je na dopisni seji posodobila strategijo cepljenja in s tem na novo opredelila prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodali osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposlene, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni. Neuradno bi lahko zaradi cepljenja maturantov prestavili tudi začetek mature na konec maja.

