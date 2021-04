Na Trgu svobode v Mariboru okoli 130 protestnikov 24ur.com V središču Maribora znova poteka neprijavljen protestni shod proti epidemiološkim ukrepom, ki se ga po podatkih Policije udeležuje okoli 130 ljudi. Protest poteka mirno, so pa policisti zaznali nekaj kršitev Zakona o nalezljivih boleznih in Zakona o varstvu javnega reda in miru.

