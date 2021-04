Član IO Uefe napovedal izključitev Chelseaja, Cityja in Reala do konca tedna 24ur.com Član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze Jesper Moeller je za danski DR dejal, da bi morali že v tej sezoni iz Lige prvakov izločiti polfinaliste angleška Chelsea in Manchester City ter španski Real Madrid, ki so med ustanovitelji nove superlige.

Sorodno













Oglasi