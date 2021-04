Čeferin spregovoril o "kačah" in Agnelliju, največjem lažnivcu, kar jih je spoznal SiOL.net Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin se počuti prevaranega. V Montreuxu je predstavil nov tekmovalni model lige prvakov, nato pa na dan, ko po svetu dežujejo takšni in drugačni odzivi na ustanovitev superlige, potožil o tem, kdo ga je najbolj razočaral. Posebno mesto pri vrhu zasedata Andrea Agnelli (Juventus) in Ed Woodward (Manchester United).

