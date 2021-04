Tonin bo Pahorju predal letno poročilo o stanju v SV 24ur.com Minister za obrambo Matej Tonin in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš bosta predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o stanju v Slovenski vojski (SV) za leto 2020. Po desetletju zelo slabih rezultatov, ki so bili tudi posledica varčevanja, se nakazujejo bolj optimistični trendi, predvsem na področju števil...

