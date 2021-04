Superligaše pred grožnjami Uefe in Fife ščiti madridsko sodišče 24ur.com Trgovsko sodišče v Madridu je po poročanju španskega športnega časnika AS sprejelo preventivne ukrepe, ki preprečujejo uvedbo sankcij Evropske nogometne zveze in Mednarodne nogometne zveze proti klubom, ki nameravajo nastopiti v novoustanovljeni Superligi.

