Superliga napovedala preoblikovanje 24ur.com Vseh šest angleških nogometnih klubov, ki so tudi soustanovitelji Superlige, je uradno potrdilo, da zapuščajo projekt. V novonastali ligi je tako ostalo še šest klubov, trije iz Španije in trije iz Italije. Vodilni možje vztrajajo pri tem, da bodo projekt "preoblikovali", toda v javnosti je vse več informacij, da naj bi to tekmovanje zapustili še nekateri.

