Hojs: Združevanje omejeno na deset oseb, ne več na sto Primorske novice Od polnoči bo dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami. Je pa zbiranje omejeno na deset in ne več na sto oseb. Za prehajanje meje se priznavajo tudi rusko, indijsko in dve kitajski cepivi. Za lastnike nepremičnin, plovil in objektov v drugih državah se je čas dovoljenega prehoda meje podaljšal na 72 ur. To so glavne spremembe, ki spremljajo nekoliko boljšo epidemiološko sliko v državi.

