ACH 18. ali Maribor tretjič? Sportal Danes bo v Mariboru padla odločitev o slovenskem odbojkarskem prvaku. Odbojkarji ACH Volleyja so v finalni seriji vodili z 2:0 v zmagah, a so se člani Merkur Maribor kljub več poškodbam z dvema zmagama vrnili med žive in so še vedno v igri za tretji naslov. ACH, pri katerem je po petkovem porazu zavrelo med trenerjem Matijo Pleškom in srbskim korektorjem Božidarjem Vučićevićem, lovi 18. naslov v samostojni državi, 17. zaporedni.

