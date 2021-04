Na Jelovici izpustili Zoisa in Aido zurnal24.si V okviru projekta Life Lynx sta bila danes na Jelovici v naravo spuščena prva risa na Gorenjskem. Zois in Aida bosta pomagala omogočiti dolgoročno preživetje te vrste pri nas in v Evropi, je bilo mogoče slišati na današnji novinarski konferenci pred izpustom risov v naravo.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Italija

Kranj

Romunija

Slovaška Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Borut Pahor

Marjan Šarec