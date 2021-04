29 drogov na Trgu republike: predstavljajo oviro med dvema kulturnima spomenikoma 24ur.com Čez noč se je na robu Trga republike, med trgom in državnim zborom, pojavilo 29 desetmetrskih drogov za zastave. Tja jih je postavila Mestna občina Ljubljana, in sicer za namene predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Na njih bodo visele zastave držav članic. A stroka upa, da gre res za začasen poseg, saj drogovi predstavljajo ločnico med Trgom republike in parlamentom, pri čemer sta sicer ...

