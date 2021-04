Janković razlagal, kako so se pred DZ znašli drogovi, ki so razburili protestnike Reporter Na robu Trga republike ob Šubičevi ulici je Mestna občina Ljubljana postavila drogove, na katerih bodo v petek obesili zastave članic EU. Kot je danes pojasnil župan Zoran Janković, so se za to odločili sami, vlada in država jih v pripravo predsedovanja S

Sorodno



















Oglasi