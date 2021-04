Na Trgu republike zaplapolalo vseh 29 zastav #video SiOL.net Na robu Trga republike ob Šubičevi ulici je Mestna občina Ljubljana postavila drogove, na katerih so danes izobesili zastave članic EU. Kot je pojasnil župan Zoran Janković, so se za to odločili sami, vlada in država jih v pripravo predsedovanja Slovenije Svetu EU nista vključili.

