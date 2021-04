Na robu Trga republike zaplapolalo 29 zastav 24ur.com Zastave Evropske unije, 27 držav članic in Ljubljane so zaplapolale na desetmetrskih drogovih pred državnim zborom, ki so razburili številne Ljubljančane, pa tudi ostale Slovence. Tam bodo ostale do konca leta, ko mora občina drogove odstraniti. Z zastavami sicer želijo izreči dobrodošlico predstavnikom in predstavnicam držav EU, ki bodo med slovenskim predsedovanjem obiskali našo prestolnico.

Sorodno

























Oglasi