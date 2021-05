Praznik dela kot "opomin, da nič ni dano samo po sebi, da je težko pridobljeno in lahko izgubljeno" RTV Slovenija "Zahtevamo varne zaposlitve, socialno varnost, varnost na delovnem mestu in varno starost," ob prazniku dela, ko v številnih krajih odmeva prvomajska budnica, pozivajo v ZSSS-ju. Sindikat Mladi plus državo poziva k ukrepom za mlade na trgu dela.

Sorodno







































Oglasi