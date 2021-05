Delo se je razvleklo čez ves dan, pomešano je zasebno in službeno življenje 24ur.com Današnji mednarodni praznik dela bo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 brez množičnih prvomajskih praznovanj. Sindikati so tako že v prejšnjih dneh pozvali k boju za varnejše zaposlitve, varna in zdrava delovna mesta, socialno varnost in dostojno starost. Kljub epidemiji so ponekod ob upoštevanju ukrepov godbe zadonele budnice.

Sorodno











































Oglasi