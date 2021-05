Petkovi protestniki na kolesih znova izrazili nasprotovanje vladi Primorske novice Po torkovem množičnem shodu se je včeraj v centru Ljubljane na kolesih zbralo nekaj 100 protestnikov, ki izražajo nestrinjanje z vladajočo politiko. Protestniki so se ob kroženju po ulicah ustavili tudi pred poslopjem STA, kjer so prižgali “simbolni ogenj upora”. Kasneje so se vrnili na Trg republike, kjer so prižgali protestni kres.

