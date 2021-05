Slovenija in Madžarska sta se dogovorili o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19 Večer Slovenija in Madžarska sta se dogovorili o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na Madžarskem, je objavilo zunanje ministrstvo. Potrdilo o cepljenju, izdano v eni državi, bo imelo enake pravne učinke, kot če bi bilo izdano v drugi državi, skladno z notranje pravno ureditvijo posamezne države.

