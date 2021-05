Bruselj dobil slovenski načrt za porabo evropskih sredstev: Slovenija računa na 2,5 milijarde evrov Reporter Slovenija je načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je vlada sprejela v sredo, včeraj posredovala Evropski komisiji, so sporočili iz službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Minister Zvone Černač je ob tem izrazil pričakovanje, da bo načrt

Sorodno





























































































Oglasi