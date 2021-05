Piše: C. R. Evropska komisija je danes potrdila, da je uradno prejela slovenski načrt za okrevanje in odpornost. Načrt določa reforme in javne naložbene projekte, ki jih Slovenija namerava izvesti s podporo mehanizma za okrevanje in odpornost, so sporočili iz Bruslja. Prejela je tudi načrte Belgije, Italije in Avstrije, doslej od skupno 13 držav članic. Slovenski načrt temelji na štirih prednostni ...