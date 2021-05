Von der Leynova: Slovenski načrt oblikovan za zeleno in digitalno prihodnost 24ur.com Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je potrdila, da so prejeli slovenski načrt za okrevanje in odpornost. "Oblikovan je za slovensko prihodnost: zelena in digitalna preobrazba, pametna, trajnostna in vključujoča rast, zdravstvo in socialna varnost," je zapisala.

