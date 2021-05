Zaposleni na STA-ju se po pomoč znova obračajo na Evropsko komisijo RTV Slovenija Zaradi dejstva, da vlada še vedno ni izpolnila svojih zakonskih obveznosti, ki jih ima do Slovenske tiskovne agencije, so se zaposleni na STA-ju po pomoč znova obrnili na Evropsko komisijo. V novem pismu so pozvali tudi k neposredni finančni podpori.

Sorodno









































Oglasi