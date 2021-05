Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Društvo novinarjev Slovenije se je v preteklih dneh izjemno izkazalo pri iskanju pravice in sredstev za Slovensko tiskovno agencijo. S tem so odprli številna odprta vprašanja, med katerimi je tudi, zakaj se RTV in STA že ves čas ne financirata s prostovoljnimi prispevki; kritika o tem, če gre za financiranje visoke plače direktorja STA Veselinoviča in celo vprašanje ...