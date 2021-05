Janša o akciji zbiranja sredstev za STA: Levičarji zbirajo prispevke za bogatega direktorja Veselino Reporter Kampanjo Za obSTAnek, v kateri Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju z drugimi organizacijami zbira sredstva za STA, so na družbenih omrežjih podprli tudi nekateri politiki, pri čemer so izpostavili tudi pomen svobode medijev. Nekateri pa so do kampa

Sorodno























































































Oglasi