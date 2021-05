Zjutraj ponekod na Gorenjskem zapadel sneg, a že vikend bo topel in sončen 24ur.com Ponekod na Gorenjskem je danes zjutraj sneg zapadel celo do nižin, bela odeja je, denimo, pokrila Bled. Padavine bodo popoldne sicer povsod ponehale, meja sneženja pa se bo dvigovala. V petek bo vreme še precej nestabilno, možne so nevihte z nalivi in sodro, tudi pihalo bo. Konec tedna nas čaka toplejše vreme, temperature naj bi dosegle celo do 25 stopinj Celzija.

