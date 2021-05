Močan veter odkrival strehe in podiral drevesa, meteorna voda zalivala kleti 24ur.com Čez Slovenijo se pomika hladna fronta, ob kateri se pojavljajo nevihte z nalivi in sodro. Obilno deževje je prizadelo občine Cirkulane, Dol pri Ljubljani, Borovnica, Litija, Šenčur, Hrastnik, Trbovlje, Radeče in Zagorje ob Savi. V večini primerov je meteorna voda ogrožala in zalivala prostore stanovanjskih objektov, v Trbovljah osnovne šole, v Hrastniku pa zdravstvenega doma. Po podatkih Arsa se ...

