Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo Dnevnik Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Goriškem in ob morju do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V nedeljo bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od dve do pet, v alpskih dolinah in v...

Sorodno











































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Jure Leben

Peter Kauzer

Borut Pahor