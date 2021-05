POZOR: V noči na soboto povečana vodnatost rek, najbolj v severovzhodni Sloveniji Lokalec.si Danes popoldan in v noči na soboto se bo vodnatost rek v večjem delu države povečala, najbolj v severni in severovzhodni Sloveniji. Reke na območju Koroške, Podravja ter ponekod na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji bodo dosegle velike pretoke, so sporočili z Agencije RS za okolje. Ob posameznih hudourniških vodotokih lahko pride tudi do razlivanj “Ta pojav bo najbolj verjeten ob ...

