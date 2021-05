Več kot 50 kriminalistov in specialcev v zaključni akciji zaseglo več kilogramov kokaina Svet 24 Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v sodelovanju s kriminalisti iz drugih policijskih enot opravil 8 hišnih preiskav in pridržal štiri osumljence zaradi suma trgovanja s prepovedanimi drogam.





