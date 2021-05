Od danes do ponedeljka bo vreme sončno in iz dneva v dan topleje. Burja bo danes oslabela in ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo danes do okrog 20 stopinj Celzija, jutri in v ponedeljek pa do 23 oz. 25 stopinj Celzija. Nova hladna vremenska fronta bo naše kraje dosegla v torek zvečer. Prišlo bo do poslabšanja s padavinami in ohladitvijo. V prihodnjem tednu bo nato vreme pogosto nestanovitno z ...