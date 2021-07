Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Podmladek stranke SDS daje velik pomen varovanju voda. Slednji so ob prihajajočem referendumu posneli video, v katerem jasno izrazijo, da podpirajo novelo zakona o vodah. Mladi so dejali, da so za brez tovarn ob vodi, za strokovno odločanje za gradnjo ob vodi, za dodatna sredstva proti poplavam, za gradnjo kolesarskih stez ob vodi in za razvoj regij ob sobivanju s či ...