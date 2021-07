Danes do 19. ure smo prejeli 28 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka Vlada RS Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je po kampanji za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah začel danes opolnoči in se bo končal v nedeljo, 11. julija 2021 ob 19. uri, danes do 19. ure, prejela 28 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka.

Sorodno













































































































































Oglasi Omenjeni referendum Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Borut Pahor

Janez Janša

Luka Dončić

Zoran Dragić