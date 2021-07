Do večera 28 prijav domnevnih kršitev volilnega molka Primorske novice Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je pred nedeljskim referendumom o noveli zakona o vodah danes do 18.30 prejela 28 prijav domnevnih kršitev volilnega molka. Obravnava jih enajst, so povedali in dodali, da izstopajo objave na družbenih omrežjih.

