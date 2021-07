Po vladnem porazu na referendumu: Kaj se bodo odločili v opoziciji? 24ur.com Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB po močnem referendumskem porazu vlade in nekaterih drugih odločitvah v parlamentu preigravajo možnosti za čim prejšnji odhod vlade Janeza Janše. Na rednem srečanju naj bi preučile tudi možnost ponovne vložitve konstruktivne nezaupnice, a so pri tem za zdaj razmeroma previdne. Omenja se tudi možnost interpelacije ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Neu...

