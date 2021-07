Mladi za podnebno pravičnost pozivajo k odstopu ministra Vizjaka Lokalec.si Mladi za podnebno pravičnost preko družbenega omrežja Facebook pozivajo ljudi, naj zahtevajo odstop ministra Andreja Vizjaka. Vizjaku so izrekli javno nezaupnico “Na nedeljskem referendumu nas je več kot 670.000 glasovalo proti. Zavrnili smo škodljive predloge novele zakona o vodah in s tem vladajočim dali jasno vedeti, da pri spremembah tako pomembne zakonodaje zahtevamo javno in st ...

Sorodno









































































































































Oglasi Omenjeni (ne)zaupnica vladi

Andrej Vizjak

Facebook

referendum Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Marjan Šarec

Tanja Fajon

Luka Dončić